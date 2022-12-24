Ворог бив із "Градів", люди досі під завалами: нові подробиці жахливого обстрілу Херсона

Росіяни 24 грудня цинічно обстріляли центр Херсона. Десятки людей зазнали поранень. Їхня кількість продовжує зростати.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав містян здати кров для постраждалих. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Окупанти стріляли з "Градів"

Янушевич розповів, що російські терористи обстріляли центр міста. Ворожі снаряди накрили багато будівель. Зокрема, руйнувань зазнали:

будівля на вулиці Рішельєвській,

декілька будинків на вулиці Торговій.

Також постраждали люди на вулицях Маркса, Маяковського, 21 січня, Молодіжній, Пугачова, Українській та проспекті Ушакова.

Там палали будинки, автомобілі. Також окупанти влучили в котельню дитячого садка. Ремонтним бригадам довелося усувати витік газу,

– зазначив голова ОВА.

На вулиці Червоного Хреста люди опинилися під завалами. Наразі там працюють рятувальники.

"Ворог бив по центру міста з "Градів". Крім того, біля Антонівки використовував ще й запалювальні боєприпаси. У них нічого не вдається протиставити нашим Збройним Силам і вони намагаються зробити все, що тільки можуть – знищити населення", – наголосив Янушевич.

Наразі відомо про 55 поранених та 10 загиблих. 18 постраждалих перебувають у важкому стані. Дітей серед госпіталізованих немає.

Обстріл центру Херсона 24 грудня: коротко