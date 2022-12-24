Цинічний обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до 7 осіб, понад пів сотні постраждалих

Уранці 24 грудня російські загарбники цинічно обстріляли Херсон. Унаслідок цієї атаки загинули мирні мешканці міста, десятки людей опинилися в лікарнях.

Окупанти близько 10:45 обстріляли центр міста. Унаслідок цього загорівся найбільший ринок та зазнали руйнувань низка будівель.

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Наслідки ворожого обстрілу

Росіяни атакували центр Херсона з реактивних систем залпового вогню. На центральному ринку міста виникла пожежа, 6 автомобілів згоріли.

Станом на 13:00 24 грудня, за даними Офісу Президента, 35 людей постраждали через російський обстріл. 16 мешканців міста зараз перебувають у важкому стані.

Херсонська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни й розпочала розслідування.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що станом на 13:30 24 грудня відомо про 58 постраждалих та 7 жертв.

Наслідки обстрілу Херсона / Фото з телеграму Кирила Тимошенка та "ХХ"

Реакція влади на атаку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт, який вчинили російські окупанти проти мешканців Херсона в переддень Різдва, яке 25 грудня відзначатиме більшість християн світу.

Країна-терорист продовжує нести "рускій мір" у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо,

– наголосив Зеленський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що окупанти за все заплатять.

Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Росія щодня обстрілює цивільні об'єкти, що порушує усі міжнародні конвенції. Тому очільник Міноборони закликає до створення трибуналу проти Росії.