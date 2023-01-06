Ріки крові й потрощені авто: росіяни знову обстріляли Херсон – жахливі кадри
Джерело:Кирило Тимошенко
Російські загарбниики продовжують тероризувати мирне населення України. Відтак, у п'ятницю, 6 січня, окупанти в черговий раз обстріляли пожежну частину в Херсоні.
Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені люди. Під час ракетного удару зафіксували щонайменше 4 вибухи.
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Які наслідки атаки
Зазначають, що поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі.
І потім вони говорять про "припинення вогню". Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів. Вбивці, терористи та кровожери. Ось з ким ми воюємо,
– заявив Тимошенко.
В ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу, на жаль, один з рятувальників загинув, ще четверо – постраждали.
Пошкоджень зазнали також техніка рятувальників та будівля підрозділу.
Росіяни обстріляли пожежну частину Херсона / Фото ДСНС України, Кирило Тимошенко
Нагадаємо, що напередодні, 5 січня окупанти обстріляли пожежну частину в Херсоні. Тоді минулося без жертв серед особового складу. Ворог здійснює атаки з Лівобережної частини, яка тимчасово під окупацією.
Обстріли Херсонщини: останні новини
- Цього ж дня окупанти обстріляли Чорнобаївку та Комишани. Пошкоджень зазнали будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач і газопровід. Від рук ворога постраждали четверо людей.
- Окупанти також влучили у будинок, розташований у центрі Херсона. На момент влучання у ньому перебував 18-річний хлопець. На жаль, він отримав травми, несумісні з життям.
- Упродовж 4 січня російські військові 41 раз обстрілювали Херсонщину. Били по ній з артилерії, РСЗВ, мінометів, а також танків. Щодо самого Херсона, то його атакували 9 разів.
- 3 січня окупанти обстріляли ринок на Херсонщині. Відомо, що кількох людей доправили до лікарні у важкому стані. Сталося це у самісінькому центрі Берислава. За попередньою інформацією, здійснити обстріл вороги могли зі сторони Каховки, яка перебуває під окупацією.