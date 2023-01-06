Ріки крові й потрощені авто: росіяни знову обстріляли Херсон – жахливі кадри

Російські загарбниики продовжують тероризувати мирне населення України. Відтак, у п'ятницю, 6 січня, окупанти в черговий раз обстріляли пожежну частину в Херсоні.

Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені люди. Під час ракетного удару зафіксували щонайменше 4 вибухи.

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Які наслідки атаки

Зазначають, що поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі.

І потім вони говорять про "припинення вогню". Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів. Вбивці, терористи та кровожери. Ось з ким ми воюємо,

– заявив Тимошенко.

В ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу, на жаль, один з рятувальників загинув, ще четверо – постраждали.

Пошкоджень зазнали також техніка рятувальників та будівля підрозділу.

Росіяни обстріляли пожежну частину Херсона / Фото ДСНС України, Кирило Тимошенко

Нагадаємо, що напередодні, 5 січня окупанти обстріляли пожежну частину в Херсоні. Тоді минулося без жертв серед особового складу. Ворог здійснює атаки з Лівобережної частини, яка тимчасово під окупацією.

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