Дивом вижили, – головний рабин України потрапив під обстріл у Херсоні

Моше Асман поїхав до Херсона, щоб допомагати рятувати людей. Під час евакуації російські окупанти почали обстрілювати затоплене місто. На щастя, рабин уцілів.

Головний рабин України Моше Асман потрапив під скоєний росіянами обстріл у Херсоні. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Атака росіян потрапила на відео

Моше Асман прокоментував це інцидент доволі лаконічно. Також він опублікував відео.

Я в Херсоні, пливли за людьми – Дивом вижили!

– написав рабин.

Оператору вдалося зафільмувати прояв агресії Росії проти України. Моше Асман завітав до Херсона, щоб допомогти з евакуацією людей, що постраждали через спричинене росіянами затоплення Херсонщини.

Рабин стояв перед камерою та звертався до аудиторії англійською. Він пояснював ціль свого візиту та ситуацію у регіоні. На кадрах можна побачити, як Асман почув підозрілий звук та припинив говорити. Згодом пролунав вибух. Після цього усі лягли на асфальт.

Далі оператор побіг та сховався від небезпеки за стіною одного з будинків. Після цього до Асмана та його групи підбігли українські військові.

Рабин Моше Асман потрапив під обстріл Росії у Херсоні: відео

Як Росія перешкоджала евакуації людей з Херсона