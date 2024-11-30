Окупанти обстріляли Херсон та передмістя: є жертви, поранені та руйнування об'єктів енергетики

Ракетні та дронові атаки Росії по Херсону та його передмістю призвели до людських жертв. Важка ситуація зокрема з енергоповстачанням.

Близько 8:00 ворог з дрона атакував Дніпровський район Херсона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Романа Мрочко, начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Дивіться також Система зберегла цілісність, але ситуація складна, – Шмигаль про енергетику

Яка ситуація на Херсонщині після російських ударів

Внаслідок удару по Дніпровському району Херсона осколкові травми та ампутацію гомілки отримав 73-річний чоловік. Також поранені двоє чоловіків 52 та 49 років у передмісті, в обох – мінно-вибухові та осколкові поранення.

До лікарів також звернулися двоє чоловіків 46 і 52 років та 50-річна жінка, які зазнали мінно-вибухової травми та контузії. Загалом поранено семеро місцевих жителів.

На 52-річну жінку з передмістя Херсона російські окупанти скинули вибухівку з дрона. Її госпіталізували з осколковою та мінно-вибуховою травмою ноги.

Близько 11:15 російські військові атакували одну із зупинок у селищі Антонівка. Внаслідок артобстрілу загинув чоловік та жінка, ще одна цивільна зазнала поранення та була госпіталізована.

Близько 12:00 окупанти знову вдарили по Херсону, цього разу травми зазнав 49-річний чоловік.

Через атаку зокрема є пошкодження енергосистеми. Всі служби працюють над стабілізацією ситуації. Через це є обмежені проблеми з теплопостачанням та водопостачанням.