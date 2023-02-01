Окупанти регулярно обстрілюють Херсонщину: британські розвідники пояснили чому

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати Херсонщину. Зокрема, загарбники влаштовують артилерійські обстріли по місту Херсон.

Про це повідомили у британській розвідці. Нагадаємо, що напередодні російські окупанти обстріляли в Херсоні шаховий клуб.

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Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон

Останніми днями один із найінтенсивніших обстрілів стався вздовж річки Дніпро на Півдні України. Це включало продовження російськими артилерійськими обстрілами міста Херсон зі сходу річки.

29 січня місцева влада повідомила про ще трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземних судна, які стояли на річці, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.

Британські розвідники зазначили, що Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. На їхню думку, точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле.

Однак командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро,

– підкреслили у розвідці.

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