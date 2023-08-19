Сотні пошкоджених будинків, – Хмельницька ОВА показала наслідки нічної атаки

Ворог вдарив "Шахедами" по Україні, внаслідок чого, зокрема, постраждала Хмельниччина. Згодом в обласній військові адміністрації розповіли про масштаби руйнувань.

У ніч проти суботи, 19 серпня, у Хмельницькій області та інших регіонах нашої держави було неспокійно через те, що ворог випустив 17 ударних дронів типу "Шахед". Відомо, що є чималі руйнування цивільної інфраструктури.

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Атака на Хмельниччину

Власне, наслідки ударів прокоментував перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Результати нічної атаки. Мова йде про сотні пошкоджених будинків, школи, комунальні заклади. Інформація постійно уточнюється,

– написав він.

Окрім того, посадовець зазначив, що:

на місцях працюють комісії, створені в тергромадах; вони обстежують, фіксують наслідки нічного обстрілу;

розгорнуто пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад;

проводиться робота задля того, аби всі хто цього потребує, отримали допомогу від міжнародних партнерів.

"Все подолаємо і відбудуємо. Головне, що людських втрат немає",

– констатував Тюрін.

Ворог обстріляв Хмельниччину / Фото ОВА

Ворог не припиняє терор

В Хмельницькій ОВА інформували, що внаслідок цієї атаки дві жінки дістали поранення від уламків скла, а також шестеро людей звернулися до лікарів в шоковому стані.

Під час цього нічного обстрілу також постраждала Житомирщина. Ворог здійснив атаку безпілотниками на об'єкт інфраструктури. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа. На щастя, її оперативно вдалось локалізували рятувальникам.

Окрім того, уже вдень 19 серпня Росія завдала удару по центру Чернігова ракетою, влучивши в драматичний театр. Відомо, про загиблих і поранених серед цивільного населення. Серед жертв і постраждалих є діти.

У Повітряних силах повідомляли, що вдалось збити 15 уз 17 ворожих "Шахедів", що летіли на Україну. Зокрема, протиповітряна оборона добре відпрацювала у північних, центральних і західних областях нашої держави. Запускали окупанти повітряні цілі з Курської області Росії.