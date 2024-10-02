Підполковник запасу ЦАХАЛ розповів, як Ізраїль відбивав масовану атаку Ірану

Іран завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю. Для атаки Тегеран використав сотні балістичних ракет.

В Ізраїлі вже обіцяють потужну відповідь на атаку з боку Ірану. Ізраїльський політолог та підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден розповів 24 Каналу, як Ізраїль відбив ворожий удар.

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Як збивали ракети з Ірану

Увечері 1 жовтня Іран масовано атакував Ізраїль. З підтримкою союзників ЦАХАЛ перехопив значну кількість іранських ракет.

Не лише Ізраїль збиває цілі, це коаліція: 3 ескадрильї американських літаків, ймовірно, і британські, а також наші інші сусіди, як Йорданія, яка надала нам можливість діяти в повітрі. Можливо, й передала інформацію,

– зазначив Аріє Зайден.

Довідка. Ескадрилья – це підрозділ, що складається з кількох військових літаків та їхніх екіпажів, зазвичай одного типу. Зазвичай мовиться про 12 – 24 бортів, іноді розділених на три або чотири ланки, залежно від типу літака і повітряних сил.

Варто уточнити, що Іран випустив по Ізраїлю саме балістичні ракети. Їхня кількість сягала 180 одиниць, що згодом підтвердили в Армії оборони Ізраїлю.

"Є декілька ешелонів протиповітряної оборони. Частково це й перехоплення ракет винищувачами. Ці ракети є дуже небезпечною зброєю, яка містить від 500 до 1000 кілограмів вибухівки. Але через балістичну траєкторію можна розрахувати куди ракета прилетить. Тут немає ніякої магії, просто ми десятиліттями створювали такі можливості і спрогнозували напрямок розвитку ракетних систем Ірану", – пояснив підполковник запасу ЦАХАЛу.

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Зауважимо, що, на жаль, не усі ракети, які випустив Іран, вдалося перехопити. По території Ізраїлю зафіксовані влучання, зокрема по цивільній інфраструктурі.