Людей не пускають: Ткаченко показав найбільш зруйновану багатоповерхівку в Києві

Росія знову масовано атакувала Київ у ніч на 4 липня. Один із "Шахедів" влучив поблизу житлового будинку. Є підозри, що будівля може перебувати в аварійному стані.

Як розповів журналіст 24 Каналу Артур Зайонц, внаслідок атаки по Києву найбільше постраждали Солом'янський та Святошинський райони. Російські окупанти знову цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі.

Читайте також Спалахнули пожежі та пошкоджено багато цивільної інфраструктури: фото наслідків атаки по Києву

Що відомо про наслідки удару по Києву

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, по Києву зараз працюють рятувальники. Загалом по всьому місту пошкоджено понад 50 будинків.

У Святошинському районі пошкодило близько 10 будинків, а в Солом'янському – близько 30. Зараз триває обхід людей. Усюди працює ДСНС разом з комунальними службами та районними адміністраціями. Ведуться пошуково-рятувальні роботи,

– зазначив Ткаченко.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Києву немає загиблих. Відомо також про 24 постраждалих. Серед них – 10-річна дитина.

Є ймовірність обвалу одного з житлових будинків. Зараз спеціалісти обстежують місце, щоб виявити, чи підлягає він відновленню. Людей туди не пускають.

Усі відселені. Буде проводитися інструментальне обстеження. Після того буде зрозуміло, що саме робити з будинком. Чи підлягає він відновленню або ж чи знаходиться в аварійному стані. Зараз працює ДСНС та розбирає завали,

– розповів Ткаченко.

Додамо, Росія використала рекордну кількість безпілотників. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про 539 дронів, з яких було 330 "Шахедів". Також ворог вдарив по Україні крилатими та балістичними ракетами.