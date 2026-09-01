Нічний обстріл Києва: патрульні показали відео перших хвилин порятунку людей

Росія продовжує тероризувати мирне населення Києва, виснажуючи містян тривалими повітряними тривогами та регулярними обстрілами. У ніч на 1 вересня патрульні поліцейські першими прибули на місце російського обстрілу та врятували травмованого чоловіка.

Патрульна поліція Києва показала перші хвилини порятунку людей після атаки.

Як проходив порятунок

Правоохоронці Євгеній Косянчук та Михайло Волошин оперативно прибули на одну з локацій, яка зазнала руйнувань внаслідок нічного повітряного удару. На місці події вже працювали співробітники ДСНС.

Поліцейські разом із рятувальниками деблокували та евакуювали постраждалого мешканця. Його передали медичним працівникам.

Порятунок постраждалого чоловіка: дивіться відео

Медики надають необхідну допомогу всім постраждалим.

На жаль, унаслідок чергової атаки росіян у місті, окрім травмованих, є й загиблі.

Нагадаємо, що у Борисполі російський удар пошкодив 5-поверхівку, звідки надзвичайники евакуювали 50 мешканців.

Загалом у місті загинули 4 людини, ще 13 зазнали поранень. Також у Києві через влучання по залізничному депо загинули 7 осіб, а серед 12 жертв по всій країні є громадянин Індії.