У Києві російський дрон знищив волонтерський центр "Перший Спалах"

У ніч проти 21 липня Росія завдала масованої атаки по Україні. Внаслідок удару ворожого дрону вщент зруйновано приміщення волонтерського центру "Перший Спалах" у Києві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Перший Спалах" у Facebook.

Дивіться також Під звуки дронів лишалися поруч: патрульні Києва показали перші кадри після нічної атаки Росії

Росіяни знищили волонтерський центр у Києві

Унаслідок ворожого обстрілу України в ніч проти 21 липня російський дрон уразив волонтерський центр "Перший спалах" у Дніпровському районі Києва. Приміщення вигоріло вщент.

У центрі працювало близько 54 волонтерів. Вони допомагали переселенцям, закуповували техніку для ЗСУ, відправляли допомогу на фронт та виготовляли маскувальні сітки.

Зруйноване приміщення волонтерів: дивіться відео

Усе, що готувалося для потреб ЗСУ, було втрачено внаслідок удару.

Ми втратили все, що робили три роки: тисячі кілометрів сіток, старлінки, машини, все, що відправлялося. Я розумію, що варто зараз оцінити збиток, але фактично ми втратили все,

– поділився голова центру Максим Бутко.

Бутко закликав владу району допомогти з пошуком нового приміщення для відновлення роботи центру. За його словами, волонтери ніколи не зверталися за державною допомогою чи грантами, усе фінансувалося власними силами та за підтримки українців.

До слова, внаслідок російського удару по Києву відомо про одного загиблого та щонайменше 9 постраждалих. У місті зафіксовано понад 15 влучань.