Київ під атакою реактивних БпЛА: після влучання палає інфраструктурний об'єкт

Російські військові атакували Київ реактивними ударними безпілотниками вночі 21 жовтня. Вже відомо, що обстріл має наслідки.

Про них повідомляє міський голова Віталій Кличко у телеграмі. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

Обстріл Києва вночі 21 жовтня: що сталося та що відомо про наслідки?

Повітряну тривогу у Києві оголосили ще о 21:44, тобто ввечері 20 жовтня – і вона продовжувала тривати після півночі 21 числа. За повідомленнями Повітряних сил, реактивні БпЛА російської армії час від часу перебували просто у небі над столицею.

Місцеві чули вибухи у місті, працювали сили Протиповітряної оборони.

Згодом міська влада проінформувала, що внаслідок повітряного удару по Києву спалахнула пожежа на території транспортного об'єкта. На місце події оперативно прибули екстрені та рятувальні служби. Це сталося у Солом'янському районі Києва.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що повітряна атака ворога по Україні триває. Якщо у вашому регіоні повітряна тривога – подбайте про безпеку!