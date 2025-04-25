Зеленський, посадовці та дипломати вшанували пам'ять жертв російської атаки 24 квітня по Києву

Росія ракетним ударом у ніч на 24 квітня вбила у Києві мирних українців. Їхню пам'ять вшанували президент Зеленський, посадовці та дипломати.

Вони відвідали місце атаки у п'ятницю, 25 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Балістика з КНДР, ще 116 компонентів – з інших країн, – Зеленський про ракету, що атакувала Київ

У Києві вшанували пам'ять жертв атаки 24 квітня

Президент Зеленський разом із представниками дипломатичних місій і міжнародних організацій та українськими посадовцями відвідали місце російської атаки у Святошинському районі.

Вшанування пам'яті загиблих у Києві 24 квітня / Фото Суспільного

Нагадаємо, що наразі відомо про 12 загиблих та 90 поранених унаслідок цього обстрілу.

Серед жертв є 2 дітей лікаря клініки КНУ, а також 84-річна жінка.

Загалом у Києві постраждав 51 будинок, проживали близько 2 500 людей. В епіцентр вибуху, який сягнув 2 000 квадратних метрів, потрапили 300 квартир.

Роботи на місцях атак уже завершили.