Росія обірвала юні життя: що відомо про жертв атаки на Київ 24 квітня

Ракетний удар Росії по Києву 24 квітня забрав життя 12 мирних українців, серед яких були зовсім юні кияни. Дві балістичні ракети ворог спрямував на їхній двоповерховий будинок у Святошинському районі столиці.

Президент Зеленський розповів, що балістика була північнокорейського виробництва, окрім того, вона містила компоненти із різних країн світу, найбільше – зі США. 24 Канал розповідає, що відомо про жертв чергового російського злочину.

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Микита та Софія Козлови

Серед 12 жертв Росії у Києві виявилися брат та сестра – діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ та Національного інституту раку Ярослава Козлова та сімейної лікарки з Мотижина, що на Київщині, Тетяни Вирожемської.

Загиблому Микиті був 21 рік, а Софії – 19.

Хлопець був студентом Національного транспортного університету, а дівчина – випускницею фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну.

Софія закінчила навчання із відзнакою наприкінці січня. Її спеціальність – "художнє фотографування".

Це була дуже талановита дівчинка. Усі чотири роки навчання вона була незмінною старостою. Вона вміла організувати групу, всі завдання, які їй доручали, виконувала, хлопці її любили. Я ось зараз дістала її фотографії та дивлюся на них. Має дуже добрі очі, такий ніжний погляд. Хоча вона була добрим керівником, лідером. Дуже світла дівчинка, розумна, вихована. Мала свій погляд на фотографію,

– розповіла членкиня Національної спілки фотохудожників України, викладачка коледжу, кураторка групи Софії Ірина Литичевська у коментарі для OBOZ.UA.

Вона додала, що Соня вирізнялася серед студентів. Дівчина любила оригінально одягатися і навіть самостійно робила прикраси.

Росія вбила у Києві Софію Козлову / Фото коледжу КНУТД

Данило Худя

Ще один загиблий у Києві – 17-річний Данило Худя. Із самого ранку і до вечора його друзі спостерігали за пошуково-рятувальної операцією із надією, що Данило живий, але, на жаль, дива не сталося.

Хлопець був із багатодітної родини.

Він навчався у Київському авіаційному професійному коледжі на відділенні "Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Викладач авіаційного коледжу Сергій Толстой розповів, що через декілька років хлопець міг стати авіатором:

"Він був нормальним, правильним студентом. Він ніколи не був хуліганом".

Данило захоплювався баскетболом та футболом. Нещодавно разом із командою брав участь у змаганнях серед юнацьких студентських команд.

Данило (по центрі) захоплювався футболом та баскетболом / Фото kafk.edu.ua

Друзі пам'ятатимуть його дуже веселим хлопцем.

Завжди з гумором, на позитиві, у нього не було поганого настрою. Ми кілька років дружили, він завжди допомагав, якщо щось потрібно було,

– поділився один із товаришів Данила.

Він загинув разом зі своїми батьками – мамою Вікторією та татом Олегом. Їхня квартира була на першому поверсі.

Відомо, що батько хлопця воював танкістом із 2022 року, а після поранення проходив реабілітацію.

Тієї ночі вдома також була молодша 14-річна сестра, які вдалося вижити. Із сім'ї також залишилися старші брат та сестра, які живуть окремо.

На сторінці молодшої дівчинки залишилися щасливі спогади, як вона разом із батьками танцює на своєму випускному у школі.

Батьки дівчинки загинули під час атаки на Київ / Скриншоти OBOZ.UA