У Києві завтра оголошено День жалоби за невинно вбитими Росією 24 квітня

Росія у ніч на 24 квітня завдала цинічного удару по Україні, зокрема, Києву. У столиці є загиблі від рук росіян.

Тому столична влада оголосила 25 квітня Днем жалоби у місті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис міського голови Києва Віталія Кличка.

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У Києві оголосили День жалоби

Наразі у Києві підтверджена загибель 8 людей.

Раніше повідомлялося про 9 жертв, але керівник МВС Клименко розповів, що особа, яку вважали мертвою, – це частини тіл інших загиблих.

Під завалами ще можуть шукати 10 осіб.

Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю,

– повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що серед загиблих за непідтвердженою інформацією можуть бути 2 дітей з однієї сім'ї. Їхні батьки у момент атаки були на дачі.

Також відомо, що серед жертв є 84-річна жінка.

"Хоч вона старенька була, … але вмирати не збиралася. Але такий злочин цієї ночі стався знову на нашу країну… І моя мама загинула, не стало її в мене", – розповіла її дочка.

Звали загиблу Олена Лунівна.