Вранці у Києві чули гучний звук: у КМВА детально пояснили, що це могло бути

У Києві місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи, які чули у столиці під час повітряної тривоги через запуск ворогом гіперзвукових ракет "Кинджал". У КМВА вже роз'яснили, що це було насправді.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, сьогоднішня ранкова ситуація в інформаційному просторі Києва стосовно так званих "вибухів" потребує додаткового роз’яснення. Він припустив, що звуки могли бути пов'язані з "подоланням звукового бар'єра".

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Що кажуть у КМВА

Як пояснив Попко, сьогодні вранці, близько 10:00, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. У мережі відразу з'явилася інформація про вибухи. Однак посадовець каже, що цією інформацією серед населення "посіяли панічні настрої".

Люди можуть сприймати таку інформацію, наприклад, як результат ракетного удару по столиці. Хоча, насправді, ППО столиці не працювали,

– наголосив він.

За його словами, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною "вибуху. Наразі достеменно невідомо, що саме спричинило такий "гучний звук".

Начальник КМВА наголосив, що стосовно того, чи це було подолання аеробалістичної ракети "Кинджал" звукового бар'єра під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище – відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні.

"Тому ще раз закликаю – довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції", – додав він.