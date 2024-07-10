Багатодітні батьки і рідні на фронті: стало відомо, хто загинув через удар по медцентру Adonis

Під час обстрілу Києва 8 липня одна з ракет влучила по медичному центру Adonis. Окупанти забрали життя 5 працівників закладу, а також двох пацієнтів.

У пресслужбі медичного закладу розкрили імена, вбитих Росією співробітників.

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Хто загинув внаслідок удару по Adonis

8 липня стало останнім днем у житті старшого касира Вікторії Бондаренко. Жінка була матір'ю двох дітей. Її син і чоловік зараз воюють за Україну.

Вікторія завжди приносила радість та позитив у роботу,

– пригадують у медзакладі.

Того кривавого дня загинула й лікар акушер-гінеколо Світлана Поплавська. Мати трьох дітей.

Пацієнти та колеги згадують її, як світлу, добру та турботливу лікарку, яка професійно та уважно спостерігала за вагітними.

Жертвою російської атаки стала старша медсестра та мати Тетяна Шарова. У 2014 році на початку війни із сімʼєю тікали від війни з Донецька. Син був у полоні.

Тетяна була не лише професіоналом своєї справи, але й добрим другом, її співчуття і підтримка були незамінними для кожного з нас.

Внаслідок удару по медцентру загинув лікар УЗД діагностики Віктор Брагуца. Без батька залишились двоє доньок.

Він був справжнім професіоналом і людиною з великим серцем, його веселий дух завжди піднімав настрій у колективі.

Серед загиблих також – Оксана Корж. Сестра-господиня, матір двох дітей. Її менший син в цьому році закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят.

Оксана була нашим потужним "двигунчиком", яка могла за декілька хвилин реалізувати неможливе,

– розповіли у медзакладі.

У медцентрі зазначили, що моляться за життя касира Наталії Моляр, яка наразі перебуває в реанімації у вкрай важкому стані.

Загиблі внаслідок удару по медцентру у Києві / Фото Adonis