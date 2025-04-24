"Старенька, але вмирати не збиралася": жінка сидить біля матері, чиє життя забрала Росія у Києві
- Росія вночі 24 квітня завдала комбінованої атаки по Україні, серед постраждалих міст – Київ, де загинули люди.
- Серед жертв російської атаки – 84-річна жінка; дочка загиблої розповіла, що її мати мала міцне здоров'я та не збиралася вмирати.
Вночі 24 квітня, коли мирні українці спали, Росія завдала цинічної комбінованої атаки. Серед постраждалих міст та областей – Київ, де відомо кількох жертв.
Серед загиблих є 84-річна жінка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Була старенька, але вмирати не збиралася, – донька
Олена Лунівна проживала у Святошинському районі Києва. В її будинок влучила російська ракета.
Донька, яка сидить біля тіла загиблої у понищеному дворі, розповіла, що попри свій вік, жінка мала міцне здоров'я.
Хоч вона старенька була, … але вмирати не збиралася. Але такий злочин цієї ночі стався знову на нашу країну… І моя мама загинула, не стало її в мене,
– каже дочка Олени Лунівни.
Вона наголошує, що ненавидить Росію, яка принесла Україні стільки горя і вбила багатьох українців.
У Києві загинула 84-річна жінка: дивіться відео
Нагадаємо, що наразі відомо про 10 жертв російської атаки по Києву. Ще 63 людини отримали травми, серед них є діти.