"Старенька, але вмирати не збиралася": жінка сидить біля матері, чиє життя забрала Росія у Києві

Вночі 24 квітня, коли мирні українці спали, Росія завдала цинічної комбінованої атаки. Серед постраждалих міст та областей – Київ, де відомо кількох жертв.

Серед загиблих є 84-річна жінка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Була старенька, але вмирати не збиралася, – донька

Олена Лунівна проживала у Святошинському районі Києва. В її будинок влучила російська ракета.

Донька, яка сидить біля тіла загиблої у понищеному дворі, розповіла, що попри свій вік, жінка мала міцне здоров'я.

Хоч вона старенька була, … але вмирати не збиралася. Але такий злочин цієї ночі стався знову на нашу країну… І моя мама загинула, не стало її в мене,

– каже дочка Олени Лунівни.

Вона наголошує, що ненавидить Росію, яка принесла Україні стільки горя і вбила багатьох українців.

У Києві загинула 84-річна жінка: дивіться відео

Нагадаємо, що наразі відомо про 10 жертв російської атаки по Києву. Ще 63 людини отримали травми, серед них є діти.