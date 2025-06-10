Усі ракети, запущені вночі, летіли на столицю, – Ігнат про нічний російський обстріл

У ніч проти 10 червня українські міста зазнали чергового російського масованого обстрілу. По Києву здійснили одну з наймасштабніших атак.

Всі ракети та більшість ударних дронів були націлені саме на столицю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната РБК-Україна.

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Масована атака на Київ 10 червня

Вночі країна-агресорка завдала масованого обстрілу по Україні. Під ударом опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. У Києві вибухи лунали у більшості районів міста.

За словами Ігната, усі сім ракет, випущених ворогом, були спрямовані саме на Київ. Серед них – дві балістичні ракети північнокорейського виробництва.

Загалом Росія запустила по Україні 315 ударних БпЛА "Шахед" і безпілотники-імітатори.

Більшість із них летіли саме на Київ,

– додали у ПС.

Детальніше про наслідки атаки

Російська армія продовжує терор цивільного населення України. Внаслідок обстрілу в різних регіонах України виникло 19 пожеж. В Одесі ударні безпілотники пошкодили адмінбудівлю пологового будинку та станцію переливання крові. На жаль, загинуло 2 людей, ще 9 – поранено.

У Києві пошкоджено об'єкти у 7 районах міста. Відомо про 4 постраждалих і пошкодження адміністративної будівлі. До ліквідації пожеж було залучено авіацію ДСНС.

Загалом, за даними Повітряних сил, знешкоджено 284 повітряні цілі з 322 запущених агресором. Влучання зафіксовано у 11 локаціях.