Усі ракети, запущені вночі, летіли на столицю, – Ігнат про нічний російський обстріл
- У ніч проти 10 червня Росія здійснила масований обстріл українських міст, зокрема націливши всі ракети на Київ, включно з двома північнокорейськими балістичними ракетами.
- Під час атаки пошкоджено об'єкти у 7 районах Києва, внаслідок чого відомо про постраждалих та руйнування.
У ніч проти 10 червня українські міста зазнали чергового російського масованого обстрілу. По Києву здійснили одну з наймасштабніших атак.
Всі ракети та більшість ударних дронів були націлені саме на столицю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната РБК-Україна.
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Масована атака на Київ 10 червня
Вночі країна-агресорка завдала масованого обстрілу по Україні. Під ударом опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. У Києві вибухи лунали у більшості районів міста.
За словами Ігната, усі сім ракет, випущених ворогом, були спрямовані саме на Київ. Серед них – дві балістичні ракети північнокорейського виробництва.
Загалом Росія запустила по Україні 315 ударних БпЛА "Шахед" і безпілотники-імітатори.
Більшість із них летіли саме на Київ,
– додали у ПС.
Детальніше про наслідки атаки
Російська армія продовжує терор цивільного населення України. Внаслідок обстрілу в різних регіонах України виникло 19 пожеж. В Одесі ударні безпілотники пошкодили адмінбудівлю пологового будинку та станцію переливання крові. На жаль, загинуло 2 людей, ще 9 – поранено.
У Києві пошкоджено об'єкти у 7 районах міста. Відомо про 4 постраждалих і пошкодження адміністративної будівлі. До ліквідації пожеж було залучено авіацію ДСНС.
Загалом, за даними Повітряних сил, знешкоджено 284 повітряні цілі з 322 запущених агресором. Влучання зафіксовано у 11 локаціях.