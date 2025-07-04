Мене так трусило, – киянка розповіла, як рятувалась із сім'єю після прильоту

Росіяни 4 липня атакували Україну рекордною кількістю засобів ураження. Обстріл тривав всю ніч, у час, коли мирні люди перебували у своїх домівках.

Багато киян постраждали через те, що залишилися в оселях. Як розповів журналіст 24 Каналу Артур Зайонц, містяни сиділи у коридорі, сьогодні їхні квартири серйозно пошкоджені.

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Як люди рятувалися зі своїх домівок

Киянка пані Марія у момент атаки також була вдома. Разом з сім'єю вона перейшла в коридор, чула гучні вибухи. Вночі до них у двері постукав військовий і сказав, щоб вони швидко збирали документи й втікали з квартири, бо одна з ракет не розірвалася, але це може статися в будь-яку хвилину.

Ми одразу побігли в підвал. Коли були ці вибухи… це жахіття. Такого ще не було. Я вся трусилася. Дочка казала мені, щоб я взяла себе в руки. Так ми це і пережили,

– пригадала пані Марія.

Такі слова можна почути від багатьох цивільних, які постраждали в цю ніч. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Зараз всім постраждалим надають першу допомогу, фіксують збитки та кримінальні злочини Росії.

Президент України Володимир Зеленський написав, що це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний. До того ж перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах почалися майже одночасно.

У Росії цинічно виправдалися за атаку по столиці. Там повідомили, що нібито уразили військові об'єкти та назвали це "відповіддю за терористичні атаки Києва". Російські пропагандисти нафантазували, що "високоточні ракети" буцімто вдарили по виробництвах дронів.