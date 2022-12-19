Уламки впали у 2 районах: внаслідок атаки на Київщині пошкоджено щонайменше 9 будинків

19 грудня російські окупанти завдали удару по Київщині. Внаслідок цього є постраждалі та багато руйнувань.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він попросив українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Нові деталі атаки по Київщині

Як розповів Нєбитов, внаслідок масованої атаки окупантів по Київщині 3 осіб постраждали. Також зафіксовано щонайменше 9 пошкоджених будинків.

Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили та оглянули поліцейські у двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

Закликаю громадян у разі сигналу повітряної тривоги негайно проходити в укриття! Від цього залежить ваше здоров’я та життя,

– наголосив Нєбитов.

Окупанти вдарили по Київщині / фото Андрій Нєбитов

Що відомо про обстріл Києва та області