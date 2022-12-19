Уламки впали у 2 районах: внаслідок атаки на Київщині пошкоджено щонайменше 9 будинків
Джерело:Андрій Нєбитов
19 грудня російські окупанти завдали удару по Київщині. Внаслідок цього є постраждалі та багато руйнувань.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він попросив українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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Нові деталі атаки по Київщині
Як розповів Нєбитов, внаслідок масованої атаки окупантів по Київщині 3 осіб постраждали. Також зафіксовано щонайменше 9 пошкоджених будинків.
Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили та оглянули поліцейські у двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.
Закликаю громадян у разі сигналу повітряної тривоги негайно проходити в укриття! Від цього залежить ваше здоров’я та життя,
– наголосив Нєбитов.
Окупанти вдарили по Київщині / фото Андрій Нєбитов
Що відомо про обстріл Києва та області
- У ДСНС України повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів у Шевченківському та Солом’янському районах столиці сталося падіння уламків на відкриту територію. Рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків.
- У КМВА зазначили, що столиця витримала кілька хвиль атак іранськими дронами "Шахід". У повітряному просторі над Києвом зафіксували понад 20 БпЛА, з яких збити вдалося 15 безпілотників.
- Згодом стало відомо, що у небі над столицею зафіксували 23 іранські дрони-камікадзе. Знищити ППО вдалося 18 безпілотників ворога.
- У ДТЕК повідомили мешканцям Києва про введення екстреного відключення світла через чергову атаку "Шахідами". Тож 19 грудня графіки стабілізаційних відключень у столиці не діють.
- Як зазначили в Офісі генпрокурора України, пошкодження внаслідок атаки дронами зафіксували також у Київській області. Руйнувань зазнали приватні будинки в регіоні. На місцях атак працюють правоохоронці. Вони проводять слідчі дії, а також документують черговий злочин росіян.
- Місцева влада розповіла, що транспорт у столиці працюватиме у звичному режимі. Водночас чи відправляти дітей у школи та дитячі садочки вирішуватимуть батьки і директори цих навчальних закладів.
- Нагадаємо, 14 грудня російські військові також здійснювали масовану атаку дронами-камікадзе по Київщині. Тоді сили ППО збили всі 13 іранських "Шахідів", які ворог використав для удару по столиці.