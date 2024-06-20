Ворог атакував Київщину "Шахедами": зникало світло, виникла пожежа

Росія у ніч проти 20 червня здійснила чергову атаку по Україні "Шахедами". Під обстріл потрапила, зокрема, і Київська область.

На щастя, за словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не було. Постраждалих мешканців унаслідок цієї нічної атаки також немає.

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Уламками пошкоджені лінії електропередач

Унаслідок падіння уламків "Шахедів" поблизу одного з населених пунктів Київщини виникло загоряння трав'яного настилу. Рятувальники вже ліквідували цю пожежу.

На жаль, уламки безпілотників пошкодили лінії електропередач Броварського району та обладнання одного з підприємств регіону.

Всі наслідки атаки оперативно ліквідовуються. Профільні служби продовжують свою роботу,

– запевнив Руслан Кравченко.

У ДТЕК прозвітували, що уже о пʼятій ранку енергетикам вдалося під'єднати приблизно 5 250 будинків за резервними джерелами живлення.

Робимо все можливе, щоб до кінця дня повернути світло усім родинам Київщини,

– кажуть там.