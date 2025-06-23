Через повторний російський обстріл поранено двох рятувальників ДСНС
- Під час ліквідації наслідків обстрілів у Білій Церкві росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, поранивши двох із них.
- Унаслідок масованого удару по Київській області загинула одна людина, вісім отримали поранення, пожежа охопила двоповерхову будівлю готелю, евакуйовано тяжкохворих пацієнтів.
- Обстріл завдав збитків житловим кварталам і промисловим об’єктам у Білоцерківському та Бучанському районах, зокрема постраждало місто Біла Церква.
Під час ліквідації наслідків ударів Росії вночі 23 червня ворог здійснив повторний обстріл. Через це двоє рятувальників були поранені.
Повторний удар по рятувальниках росіяни завдали у Білій Церкві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Ворог навмисно обстріляв рятувальників
У ніч на 23 червня Київська область знову опинилася під прицілом російських військ. Внаслідок масованого удару загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення.
Удар припав на житлові квартали та промислові об’єкти в Білоцерківському і Бучанському районах. Особливо постраждало місто Біла Церква.
Там, у момент евакуації хворих і гасіння пожежі, росіяни завдали повторного удару, поранивши 2 рятувальників.
Одна з найбільш серйозних пожеж спалахнула у двоповерховій будівлі готелю, де розташована приватна клініка. Полум’я охопило 1500 квадратних метрів. Шестеро тяжкохворих пацієнтів були вчасно евакуйовані.
Також повідомляється про загоряння у приватному секторі. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.