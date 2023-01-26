У прокуратурі показали наслідки нічної атаки дронами на Київщині

Російські окупанти у ніч проти 26 січня обстріляли Київщину з безпілотників. Внаслідок цього були пошкоджені житлові будинки у декількох районах області, а також автомобілі.

У Київській обласній прокуратурі показали наслідки жахливих обстрілів ворога.

Важливо Масована ракетна атака 26 січня: загинули 11 людей

Як розповіли слідчі, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури Київщини. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає, інформація уточнюється.

Водночас під час нічної атаки були пошкоджені житлові будинки у декількох районах області, а також автомобілі.



Наслідки обстрілу Київщини / Фото Київської обласної прокуратури



Пошкодження зазнав житловий будинок / Фото Київської обласної прокуратури

Київська обласна прокуратура вже розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори продовжують вживати всі належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії,

– мовиться у повідомленні.

Ворог тероризує Україну

Додамо, що окупанти після нічної масованої атаки дронами здійснили масовану атаку, але вже ракетами. Відомо про те, що на Київщині працює ППО та знищує ворожі цілі, якими росіяни намагаються бити як по критичній, так і цивільній інфраструктурі.

Російські військові із самого ранку 26 січня здійснили масований ракетний удар по Україні. Протягом ранку ворог випустив лише по столиці понад 15 ракет. У Повітряних силах сказали, що, на щастя, усі ракети вдалося збити. Але вже після цього з'явилася інформація про вибух у Києві.

З'ясувалося, що ворог вдарив по Голосіївському районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків загинула людина. Також, за інформацією Кличка, двоє людей отримали поранення. Повідомляється, що постраждалих госпіталізували медики.