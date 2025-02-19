Росіяни скинули 4 керовані авіабомби на Костянтинівку: є жертви, постраждалі та багато руйнувань

Російські війська вкотре вдарили по Костянтинівці. Так, зранку 19 лютого окупанти скинули на місто 4 керовані авіабомби.

На жаль, внаслідок ворожих дій є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та допис Вадима Філашкіна, начальника Донецької обласної військової адміністрації.

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Росія вдарила по Костянтинівці

Окупаційні війська скинули на Костянтинівку 4 керовані авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджено 34 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач і 3 газогони.

Будьте відповідальними! Евакуюйтесь,

– написав Філашкін.

Додамо, що в ДСНС вказали, що вибухи спричинили значні руйнування приватного житлового сектору. Надзвичайники виявили під завалами тіла 2 загиблих та ліквідували осередки пожежі. Станом на о пів на 2 годину дня Філашкін повідомив про 7 поранених.

Загалом рятувальники розібрали 13 тон будівельних конструкцій.

"Аварійно-рятувальні роботи, які наразі вже завершені, ускладнювали повторні обстріли: через небезпеку їх доводилося тимчасово припиняти", – вказали в ДСНС.

Ворог вдарив по Костянтинівці / Фото Вадима Філашкіна