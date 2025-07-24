Росіяни вбили бомбами жінок посеред вулиці Костянтинівки, також є багато потерпілих
- 24 липня російські війська атакували Костянтинівку, використовуючи авіабомби, внаслідок чого загинули дві жінки.
- Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину Росією, що призвело до поранень людей.
Зранку 24 липня росіяни завдали удару по Костянтинівці, атака була по цивільних людях. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру. Постраждалі жителі отримали кваліфіковану медичну допомогу.
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Що відомо про атаку на Костянтинівку?
Близько 11:02 російська армія застосувала по Костянтинівці три ФАБ-250 з авіації. Бомби уразили житлову забудову міста.
На вулиці в момент атаки перебували люди. Багато хто з них не встиг сховатися. Так внаслідок обстрілу КАБами загинули дві жінки 48 і 59 років. Ще 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Лікарі діагностували у містян мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, перелом, рвані та різані рани, забій і контузію.
Також у Костянтинівці постраждали об'єкти інфраструктури. Російськими бомбами пошкоджено п'ять багатоповерхових, 8 приватних будинків, торгівельні заклади та автотранспорт.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину Росією.
Приблизно в той же час окупанти вдарили КАБами по житловому комплексу в Харкові. Там пошкоджені багатоповерхівки, авто, трансформаторна підстанція. Поранень зазнали понад 30 людей, серед них – троє дітей.
Нагадаємо, нещодавно вороги здійснили цинічний злочин, порушивши гуманітарне право. У Торському, що на Донеччині, російські військові розстріляли беззбройного місцевого жителя, який просто їхав на велосипеді. Однак українські військові швидко помстилися – вони змогли ліквідувавши трьох причетних до злочину окупантів.