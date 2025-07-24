Росіяни вбили бомбами жінок посеред вулиці Костянтинівки, також є багато потерпілих

Зранку 24 липня росіяни завдали удару по Костянтинівці, атака була по цивільних людях. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру. Постраждалі жителі отримали кваліфіковану медичну допомогу.

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Що відомо про атаку на Костянтинівку?

Близько 11:02 російська армія застосувала по Костянтинівці три ФАБ-250 з авіації. Бомби уразили житлову забудову міста.

На вулиці в момент атаки перебували люди. Багато хто з них не встиг сховатися. Так внаслідок обстрілу КАБами загинули дві жінки 48 і 59 років. Ще 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Лікарі діагностували у містян мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, перелом, рвані та різані рани, забій і контузію.

Також у Костянтинівці постраждали об'єкти інфраструктури. Російськими бомбами пошкоджено п'ять багатоповерхових, 8 приватних будинків, торгівельні заклади та автотранспорт.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину Росією.

Приблизно в той же час окупанти вдарили КАБами по житловому комплексу в Харкові. Там пошкоджені багатоповерхівки, авто, трансформаторна підстанція. Поранень зазнали понад 30 людей, серед них – троє дітей.

Нагадаємо, нещодавно вороги здійснили цинічний злочин, порушивши гуманітарне право. У Торському, що на Донеччині, російські військові розстріляли беззбройного місцевого жителя, який просто їхав на велосипеді. Однак українські військові швидко помстилися – вони змогли ліквідувавши трьох причетних до злочину окупантів.