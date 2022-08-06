Окупанти вночі вгатили по житловій 5-поверхівці в Костянтинівці: під завалами люди

У ніч проти 6 серпня російські окупанти атакували Костянтинівку, що на Донеччині. Кількість постраждалих наразі невідома.

окупанти вдарили по 5-поверхівці

росіяни не нехтують стріляти по житлових кварталах. Цього разу під удар потрапив 5-поверховий будинок, де також мешкали люди.

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Унаслідок атаки будинок сильно пошкоджено, значна його частина зруйнована. Під завалами перебувають люди.

Мерзотники просто вкотре цілеспрямовано вбили мешканців Донбасу, яких нібито "захищають",

– написав про цинічний удар журналіст Денис Казанський.

Частина 5-поверхівки зруйнована / Фото з телеграму Дениса Казанського

росіяни щодня вбивають цивільних

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу, 5 серпня, загарбники вбили 5 мирних мешканців Донецької області: 2 загиблих в Опитному, 1 – в Авдіївці, 1 – у Соледарі, 1 – у Первомайському. Крім того, ще 14 цивільних вчора отримали поранення.

Нещодавно ворог обстріляв Торецьк: коротко

Напередодні, 4 серпня, російські окупанти вдарили по Торецьку з артилерії. Вони влучили у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Крім того, ворожі снаряди пошкодили церкву та житлові будинки.

Цей терористичний акт забрав життя 7 цивільних мешканців. Ще 5 людей зазнали поранень, 3 з них – це діти.

На атаку по місту відреагували в Офісі Президента України. Глава ОП Андрій Єрмак назвав ворожий удар черговим терактом росії та вкотре закликав визнати її державою-спонсором тероризму.

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