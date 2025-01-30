Російські війська обстріляли Краматорськ: кількість поранених зросла до 13, серед них діти
- Краматорськ 30 січня зазнав ворожого обстрілу.
- Відомо, що кількість поранених у Краматорську зросла до 13.
Російська армія не припиняє свій терор. Ворожі сили 30 січня вкотре обстріляли Краматорськ.
На жаль, є поранені, серед яких діти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис начальника МВА Олександра Гончаренко.
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Обстріл Краматорська
Вдень 30 січня Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. В зоні ураженні опинилася цивільна інфраструктура.
Спершу було відомо про одного пораненого. Невдовзі стало відомо, що кількість постраждали зросла, уточнив начальник ОВА Філашкін.
Так, щонайменше 5 людей поранено, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.
Додамо, що станом на 13:50 кількість поранених у Краматорську зросла до 13.
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Нагадаємо, що зранку в середу, 15 січня, російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську. Тоді мішенню для ворожої атаки став мікрорайон зі щільною житловою забудовою.
Внаслідок влучання засобу ураження по багатоповерховому будинку тілесних ушкоджень зазнали щонайменше 9 людей.