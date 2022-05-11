Обстріл Краматорська: окупанти пошкодили склад з аміачною селітрою
Джерело:фейсбук Вадим Лях
У Краматорському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою.
Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях. Він наголосив, що загрози для життя мешканців немає.
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У Краматорському районі через ворожі обстріли пошкоджено склад з аміачною селітрою. Наголошую, що безпосередньої загрози життю мешканців Слов'янської громади немає. Але закликаю знайти можливість і обмежити перебування на вулиці, щільно зачиняти вікна в будинках на день,
– йдеться у повідомленні.
На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав близько 12:00, а вже через 20 хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи.
Росіяни можуть цілеспрямовано атакувати різноманітні підприємства, таким чином вони хочуть створити екологічну катастрофу.
Що робити у випадку викиду аміаку в повітря
Під час викиду аміаку в атмосфері утворюється холодна біла туманна хмара, яка тримається біля поверхні землі.
Аміак подразнює очі та дихальні шляхи, провокує сльозотечу, біль у носі та горлі, кашель. Можуть виникнути проблеми з диханням, біль у грудях.Зверніть увагу! Аміак – це безбарвний газ із різким задушливим запахом (запах нашатирного спирту). Аміак легший за повітря, тому необхідно ховатись у підвали або на 1 поверсі будинку).
Нагадаємо, у Рубіжному в Луганській області окупанти уже влучали у цистерну з азотною кислотою. Тоді люди не повідомляли про випадки занедужання чи поганого самопочуття.
Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ
Окупанти не припиняють атакувати Краматорськ
- У ніч проти 7 травня росіяни завдали авіаракетного удару по Краматорську. Внаслідок атаки поранення зазнали місцеві мешканці.
- Станом на кінець квітня у Краматорську залишалось 40 – 50 тисяч місцевих жителів. Мер міста закликав евакуюватись. Водночас 60 – 70% з тих, хто вирішив залишитись, – літні люди.
- Загалом на Донеччині ворог не раз здійснював спроби прориву, а біля Світлодарська російські війська скинули фосфорні боєприпаси.
- У Генштабі повідомили, що на Донецькому напрямку війська Росії хочуть повністю взяти під контроль Рубіжне та наступати на Лиман та Сєвєродонецьк.
Зверніть увагу – ранкове зведення Генштабу за 11 травня: дивіться відео