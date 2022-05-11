Обстріл Краматорська: окупанти пошкодили склад з аміачною селітрою

У Краматорському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою.

Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях. Він наголосив, що загрози для життя мешканців немає.

Увага "Вогонь валить у два боки": на окупованій Херсонщині горить унікальна Кінбурнська коса

У Краматорському районі через ворожі обстріли пошкоджено склад з аміачною селітрою. Наголошую, що безпосередньої загрози життю мешканців Слов'янської громади немає. Але закликаю знайти можливість і обмежити перебування на вулиці, щільно зачиняти вікна в будинках на день,

– йдеться у повідомленні.

На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав близько 12:00, а вже через 20 хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи.

Росіяни можуть цілеспрямовано атакувати різноманітні підприємства, таким чином вони хочуть створити екологічну катастрофу.

Що робити у випадку викиду аміаку в повітря

Під час викиду аміаку в атмосфері утворюється холодна біла туманна хмара, яка тримається біля поверхні землі.

Аміак подразнює очі та дихальні шляхи, провокує сльозотечу, біль у носі та горлі, кашель. Можуть виникнути проблеми з диханням, біль у грудях.

Аміак – це безбарвний газ із різким задушливим запахом (запах нашатирного спирту). Аміак легший за повітря, тому необхідно ховатись у підвали або на 1 поверсі будинку).

Нагадаємо, у Рубіжному в Луганській області окупанти уже влучали у цистерну з азотною кислотою. Тоді люди не повідомляли про випадки занедужання чи поганого самопочуття.



Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

Окупанти не припиняють атакувати Краматорськ

У ніч проти 7 травня росіяни завдали авіаракетного удару по Краматорську. Внаслідок атаки поранення зазнали місцеві мешканці.

Станом на кінець квітня у Краматорську залишалось 40 – 50 тисяч місцевих жителів. Мер міста закликав евакуюватись. Водночас 60 – 70% з тих, хто вирішив залишитись, – літні люди.

Загалом на Донеччині ворог не раз здійснював спроби прориву, а біля Світлодарська російські війська скинули фосфорні боєприпаси.

У Генштабі повідомили, що на Донецькому напрямку війська Росії хочуть повністю взяти під контроль Рубіжне та наступати на Лиман та Сєвєродонецьк.

Зверніть увагу – ранкове зведення Генштабу за 11 травня: дивіться відео