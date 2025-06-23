Другий день триває рятувальна операція у Краматорську: під завалами ще може бути людина

Рятувальна операція у Краматорську після ворожого обстрілу триває вже другий день. Під завалами ще може бути 1 людина.

Російська бомба зруйнувала частину житлової 4-поверхівки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Рятувальна операція у Краматорську досі триває

У Краматорську російська бомба влучила по 4-поверховому будинку. ДСНС продовжує рятувальну операцію вже другу добу. Розібрано вже 230 тонн завалів.

На жаль, під завалами ще може бути одна людина. Загалом внаслідок обстрілу загинуло 4 осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранені 4 людини, з них трьох врятували рятувальники.

Наслідки обстрілу Краматорська

Нагадаємо, у Києві через обстріл 23 червня постраждало 6 районів, найважчі наслідки у Шевченківському районі, де обвалився під'їзд п'ятиповерхівки.

Зазначимо, що Київ був атакований "Шахедами" та ракетами. Наразі відомо про 6 загиблих і 15 постраждалих. Через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту через перекриття вулиці Виговського. Також пошкоджено станцію метрополітену "Святошин".