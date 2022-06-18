Обстріл Кременчуцького НПЗ: в ОВА розповіли, чи можливо його відновити після атак
Російські окупанти 18 червня вже втретє атакували Кременчуцький нафтопереробний завод. Цього разу по ньому вдарили 6 ракет.
Загалом росіяни випустили по місту 8 ракет. Інші 2 смертоносні снаряди влучили у ТЕЦ. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, пише 24 канал.
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Завод можна лише відбудувати
Ракети влучили у ті самі об'єкти. Напевно, ворог не хоче, щоб ми свою країну відновлювали. Але наше завдання – відремонтувати все зруйноване, щоб воно почало працювати,
– розповів Лунін.
Зауважимо, російські окупанти вже обстрілювали ракетами нафтопереробний завод у квітні та травні. То ж у червні він не працював. За словами Луніна, просто відремонтувати НПЗ вже не вдасться, його можна лише відбудувати.
"Ракети мають потужні заряди і руйнують все до землі, тому треба будувати по новій", – зазначив голова ОВА.
Він додав, що пожежу на місці події вже погасили. Наразі розбирають завали. Ситуація у місті перебуває під контролем. На щастя, постраждалих та жертв немає.Зверніть увагу! 2 квітня росіяни випустили з літаків 4 ракети по заводу. Тоді пожежу довелося гасити майже цілий день.
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