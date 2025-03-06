Удар по Кривому Рогу: у лікарні помер 43-річний чоловік

Росія здійснила цинічний удар по Кривому Рогу. Стало відомо, що в реанімації помер чоловік, який зазнав травм внаслідок ворожих дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ОВА.

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У лікарні помер чоловік, що постраждав внаслідок атаки на Кривий Ріг

Зранку 6 березня Сергій Лисак повідомив, що в лікарні помер чоловік, що зазнав поранення внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг.

Відомо, що чоловіку було 43 роки.

Олександр Вілкул повідомив, що стан чоловіка був важким. Медики всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям.

Так, кількість жертв внаслідок російської атаки зросла до чотирьох.

Нагадаємо, що пізно ввечері 5 березня росіяни обстріляли Кривий Ріг. Відомо, що постраждала 31 людина, серед них є дитина – 13-річна дівчинка.

Додамо, що в пʼятницю, 7 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої атаки.