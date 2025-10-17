Системний терор проти нашої енергетики, – зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу
- Росія атакувала Кривий Ріг вночі 17 жовтня з використанням десятків безпілотників, на що відреагував президент Зеленський.
- Він наголосив на системному терорі Росії проти енергетики України та підкреслив, що безпека України може бути гарантована тільки за умови реалізації домовленостей, досягнутих, зокрема, у Вашингтоні.
Росія атакувала Кривий Ріг уночі 17 жовтня десяткам безпілотників. На ситуацію відреагував президент України.
У дописі в телеграмі Володимир Зеленський наголосив, що триває системний терор проти енергетики України. 24 Канал пише про це докладніше.
Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Кривого Рогу
Володимир Зеленський після 2 ранку відреагував у соціальних мережах на атаку Росії на Кривий Ріг у Дніпропетровській області. На місто налетіли БпЛА.
Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики,
– написав президент України.
Він наголосив, що Росія буде змушена зупинити війну тоді, коли не зможе більше її продовжувати. Тому кожна система ППО для України має значення, як і кожне рішення, що зможе посилити нашу країну.
Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване,
– підсумував Зеленський.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу вночі 17 жовтня?
Кривий Ріг потрапив під атаку ударних БпЛА російської армії майже одразу після півночі. Кілька десятків дронів били по місту, що спричинило серію вибухів.
У Раді оборони міста писали, що відбулася масована атака з повітря на Кривий Ріг. Але про наслідки не мовилося.