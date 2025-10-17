Укр Рус
24 Канал Новини України Системний терор проти нашої енергетики, – зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу
17 жовтня, 02:44
2

Системний терор проти нашої енергетики, – зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу

Олесь Друкач
Основні тези
  • Росія атакувала Кривий Ріг вночі 17 жовтня з використанням десятків безпілотників, на що відреагував президент Зеленський.
  • Він наголосив на системному терорі Росії проти енергетики України та підкреслив, що безпека України може бути гарантована тільки за умови реалізації домовленостей, досягнутих, зокрема, у Вашингтоні.

Росія атакувала Кривий Ріг уночі 17 жовтня десяткам безпілотників. На ситуацію відреагував президент України.

У дописі в телеграмі Володимир Зеленський наголосив, що триває системний терор проти енергетики України. 24 Канал пише про це докладніше.

Дивіться також Путін не сміливіше, ніж будь-який терорист, – Зеленський про нову зустріч диктатора з Трампом 

Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Кривого Рогу

Володимир Зеленський після 2 ранку відреагував у соціальних мережах на атаку Росії на Кривий Ріг у Дніпропетровській області. На місто налетіли БпЛА.

Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики, 
– написав президент України.

Він наголосив, що Росія буде змушена зупинити війну тоді, коли не зможе більше її продовжувати. Тому кожна система ППО для України має значення, як і кожне рішення, що зможе посилити нашу країну. 

Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване, 
– підсумував Зеленський.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу вночі 17 жовтня?

  • Кривий Ріг потрапив під атаку ударних БпЛА російської армії майже одразу після півночі. Кілька десятків дронів били по місту, що спричинило серію вибухів. 

  • У Раді оборони міста писали, що відбулася масована атака з повітря на Кривий Ріг. Але про наслідки не мовилося.