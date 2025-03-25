Смертельний терор: росіяни поцілили в сім'ю на дитмайданчику, загинули 3-річна дівчинка з мамою

У вівторок, 25 березня, російська армія вдарили по селу Куртівка, що на Донеччині. Там загинули 3-річна дівчинка та її 36-річна мама.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Дивіться також Росіяни просунулися біля двох населених пунктів у Донецькій області, – DeepState

Росія вбила 3-річну дівчину та її маму

У вівторок, 25 березня, 2025 року війська країни-агресорки вдарили по селу Куртівка Дружківської громади.

В прокуратурі вказали, що, попередньо, проти цивільного населення загарбники використали "ФАБ-250" з УМПК.

У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор. В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що ще одну 15-річну дитину загиблої жінки доставили до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна.

Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику,

– повідомили в прокуратурі.

Там додали, що остаточні наслідки обстрілу населеного пункту та стан постраждалої дівчинки встановлюються.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін відреагував на ворожий терор.

"Черговий воєнний злочин росіян – чергове страшне нагадування, що залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! Евакуація рятує життя!", – додав він.

Дивіться також Під ударом був центр, постраждалих – десятки: все про ракетний удар по Сумах 24 березня

Нагадаємо, що станом на ранок 25 березня Сумська обласна прокуратура оновила дані про кількість постраждалих внаслідок ракетого удару по Сумах 24 березня.

За оперативними даними, внаслідок ракетного удару постраждала 101 людина. За медичною допомогою звернулося 78 дорослих та 23 дитини.