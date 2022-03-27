Обстріл Луганщини: патрульні врятували з-під завалів 155 людей

Через обстріли окупантів на Луганщині під завалами опинились 155 людей. На щастя, завдяки патрульним усіх вдалося врятувати.

Як повідомила Ірина Верещук, під завалами через обстріли російських військових опинились понад 150 людей. Їм загрожувала смерть.

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Порятунок з-під завалів

Усіх людей, які опинились під завалами, вдалося врятувати. Героїчну операцію порятунку провела патрульна поліція Луганської області.

"Вдалося також витягти наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5. Патрульні попри порушення режиму тиші з боку окупаційних військ витягли усіх 155 людей, які були просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті", – розповіла Верещук.

Дивіться брифінг Ірини Верещук за 27 березня