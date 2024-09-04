У Львові через удар пошкодило житлові будинки, є поранені й жертви: що відомо про атаку на місто

Росія атакувала Львів дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами зранку 4 вересня. Вже відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, є загоряння житлових будинків.

На жаль, внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені. Що відомо про російську атаку на Львів, яка наразі є інформація про постраждалих та жертв, які пошкодження завдано місту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Львові гриміли вибухи

О 03:57 на території Львівської області пролунало сповіщення повітряної тривоги. Начальник місцевої ОВА сповістив про загрозу ударних БпЛА, відповідну інформацію оприлюднили й у Повітряних силах на той момент.

Вже о 04:52 у місті з'явилися перші повідомлення про вибухи. Тоді Максим Козицький зазначив, що у Львові працює протиповітряна оборона. Вже о 05:15 містяни, на жаль, почули повторні вибухи.

За словами міського голови Андрія Садового, другий вибух також був пов'язаний з роботою протиповітряної оборони. На той час над Львовом у небі перебував ще один ударний БпЛА.

Через бойові безпілотники, зокрема, була підвищена небезпека у Добротворі та Підкамені Львівської області. Пізніше в ОВА додали, що щонайменше один "Шахед" рухається у напрямку Львова.

Згодом з'явилася інформація про рух крилатих ракет на місто. І о 05:47, на жаль, втретє прогриміли гучні вибухи. Як уточнював Андрій Садовий, було чути роботу ППО, спричинену перебуванням "Кинджалів" у небі.

Попередньо, мережі повідомляли, що у підвалі під завалами пошкодженого житлового будинку перебувають люди.

Наслідки атаки на місто

Спершу начальник ОВА Максим Козицький сповістив, що внаслідок обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Тоді усі профільні служби скерували на місце. Зокрема, у місті зафіксували пожежі у житлових будинках в районі головного вокзалу.

Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника,

– повідомляв Садовий.

Через вищезгадане у місті змушені на деякий час перекрити для проїзду кілька вулиць у Львові, зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця. Також щонайменше дві школи сьогодні навчання не розпочнуть. За словами мера, учні "Арніки" та 17 школи залишаються вдома.

"Тривають розбори завалів, якщо говорити про самі об'єкти, то це понад 50 об'єктів уражені по місту Львову. Це історична спадщина, серце нашого міста. Дві школи сьогодні однозначно не працюють сьогодні, дві медичні установи зазнали уражень, я мовчу про кількість вікон, які повилітали. Відселяти людей будемо з шести будинків як тільки рятувальники дадуть добро. Біда. Дуже багато уражень", – каже Садовий.

Пошкодження житлових будинків у Львові / Фото Суспільного

Що відомо про загиблих та постраждалих

О 06:43 з'явилася інформація про 6 постраждалих внаслідок атаки, серед яких опинився й 10-річний хлопчик. О 07:12 Андрій Садовий повідомив, що кількість поранених, на жаль, зросла до 17.

Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан,

– писав міський голова.

Згодом начальник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що за попередньою інформацією, у місті внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей, одна людина загинула. Незадовго після цього він додав, що жертв уже двоє.

"Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо", – розповів мер.

Станом на 07:43 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23. Серед потерпілих – пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження.

О 08:12 з'явилася інформація про те, що кількість постраждалих зросла до 25. Також, на жаль, з'ясувалося, що загинула ще одна людина. За попередньою інформацією, йдеться про 14-річну дівчинку.

Андрій Садовий незадовго після цього уточнив, що понад 35 людей звернулись за медичною допомогою. Станом на 08:44 кількість загиблих зросла до 4, а постраждалих до 38. На жаль, о 08:51 оприлюднили дані про п'яту жертву, це була дитина.

Станом на 09:00 кількість загиблих зросла до 7, троє з них – діти.