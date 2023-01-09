В останню путь до Кобзона: у Росії почали ховати військових, що загинули в Макіївці

Збройні Сили атакували училище в Макіївці, де засіли в росіяни, внаслідок чого загинуло близько 600 ворожих військових. Згодом мережею почали поширювати кадри, на яких видно, як рідні та близькі мертвих окупантів проводжали їх на концерт до Кобзона.

У ніч на 1 січня 2023 року українські військові вирішили організувати "новорічні салюти" для загарбників, обстрілявши навчальний заклад Макіївки, у якому була база росіян. На вихідних, 7 та 8 січня, родичі ліквідованих ворогів проводжали тих в останню путь. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Де прощалися з "випускниками макіївського училища"

Власне, похорони відбувались у центральному районі Самари на річці Волзі. Журналісти пишуть, що росіяни поховали щонайменше дев'ятьох чоловіків. Цю інформацію, на диво, також підтвердила ворожа місцева влада.

З того часу, як президент Путін відправив війська в Україну 24 лютого минулого року, російська влада ретельно приховувала інформацію про втрати серед військових, а похорони росіян, убитих в Україні, зазвичай проходили стримано,

– констатують медійники.

Зауважмо, що двоє ліквідованих загарбників були поховані в Тольятті, де розташовується найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ". Цікаво, що обидва працювали на АвтоВАЗі, допоки їх не відправили на загибель у нашу державу. Очільник Тольятті Ніколай Ренц заявив, що ці працівники заводу поїхали в Україну "захищати інтереси Батьківщини, майбутнє Росії та майбутнє дітей".

Результати їхнього "захищання Росії" можна побачити на кадрах, що поширюються мережею. Власне, так ховали ворожих солдатів, які загинули в Макіївці.

У російських військових "випускний" з макіївського училища: дивіться кадри похоронів з ворожих ЗМІ

Водночас двоє чоловіків були поховані в місті Новокуйбишевськ. Кремлівська місцева влада назвала їх "справжніми героями". Ще п'ятеро чоловіків були поховані в менших населених пунктах Самарської області.

У важкий для країни час вони вчинили як "справжні патріоти" й "справжні чоловіки",

– сказав глава Новокуйбишевська.

Ні для кого не секрет, що у громадян ворожої держави збочене уявлення про певні поняття. Вони називають "героями" людей, що відправились в Україну здійснювати геноцид. Однак, хай там як, такі російські "герої" лише вигідні для нашої держави, адже вони вихваляються своїм "героїзмом" уже на тому світі.

Росія намагалася брехати, що "помстилася за Макіївку"

Через декілька днів після блискучої атаки Збройних Сил на Макіївку та загибелі сотні ворожих військових кремлівське командування повідомило, що обстріляло будівлі гуртожитків у Краматорську, у яких було близько 600 наших захисників.

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