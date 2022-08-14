Окупанти вкотре вдарили по будинках і порту Миколаєва: є поранений

російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Зокрема, 13 серпня вони вкотре вдарили по Миколаєву.

Про це розповіли в Оперативному командуванні "Південь". Захисники зазначили, що ситуація на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою.

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Окупанти обстріляли житлові будинки та порт в Миколаєві

В ОК "Південь" розповіли, що загарбники продовжують вести бойові дії із займаних рубежів оборони. Росіяни надають перевагу взаємодіяти дистанційно – ракетно-артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами.

Окупанти 13 серпня наважилися на відчайдушну спробу силами двох десантно-штурмових відділень провести штурм в напрямку Лозового. Проте успіху ця ворожа операція не мала. Окрім цього, росіяни завдали 5 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення. На щастя, атака минула без втрат.

Вже надвечір окупанти випустили 3 реактивні снаряди системи залпового вогню "Ураган" по портовій інфраструктурі Миколаєва. Ворожий обстріл також минув без втрат.

Через годину росіяни вдарили по житлових кварталах та промислових об'єктах міста шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч".

Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранень зазнала одна цивільна особа,

– повідомили в ОК "Південь".

Також вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини окупанти гатили з важкої ствольної артилерії 152 калібру по Кошовому та Новогригорівському. В обох випадках снаряди поцілили по сільськогосподарських угіддях. Втрат і руйнувань, на щастя, не зафіксували.

Україна розглядає можливість приєднання Миколаївського порту до "зернового коридору". Ціллю нашої держави є щонайменше 3 мільйони тонн експорту аграрної продукції на місяць. Збіжжя поки відправлятимуть з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

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