"Почала падати стеля, діти дуже злякалися": як жителі Миколаєва пережили російську атаку

Ніч на 17 листопада була важкою для Миколаєва. Російські окупанти запустили кілька хвиль "Шахедів" по місту.

Як розповів кореспондент 24 Каналу із Миколаєва Олександр Матюшенко, спершу російські окупанти вдарили по Миколаєву ракетою. Сталося це ще ввечері 16 листопада. За попередніми даними, це був "Іскандер".

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Які наслідки обстрілу Миколаєва

Починаючи з 4:30 17 листопада кілька хвиль "Шахедів" вдарили по Миколаєву. Окупанти цілились, зокрема, по житлових будинках. Внаслідок атаки повністю зруйновані два приватних будинки. Також відомо про пошкоджену багатоповерхівку, автівки, торговий центр та об'єкт інфраструктури.

Внаслідок атаки загинуло двоє жінок. Одна з них була вагітною. Ще семеро людей зазнали поранень. Серед них – двоє дітей.

Очевидці повідомляли про гучні вибухи. В деяких квартирах почали обвалюватися стелі. Вибратися з домівки вдалося через вікно.

Спочатку десь близько був приліт. Потім ще один. Почала падати стеля, двері. Діти сильно налякалися. Пробували якось вибиратися. Через двері не змогли вибратися. Лише через вікно. Тут зараз багато води. Ні дверей, ні вікон немає. Ми лишилися без нічого,

– розповіла місцева мешканка.