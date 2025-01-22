Вікна полетіли, попадала штукатурка, – жителька Миколаєва розповіла про ворожу атаку "Шахедами"

Увечері 21 січня російські війська атакували Миколаїв "Шахедами". Частково зруйновано мансардний поверх багатоповерхівки, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки.

Про момент ворожого удару розповіла жителька міста в коментарі "Новинам Приазов'я", передає 24 Канал. Юлія стала очевидцем нічної атаки безпілотниками.

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Що про атаку говорять свідки

Жінка каже, що вибух був потужним – в її будинку повилітали вікна та обсипалася штукатурка. Мешканці одразу вибігли на вулицю, куди невдовзі прибули пожежники, поліція та військові, які почали надавати допомогу.

Я вибігла на вулицю, ледве відкрила двері, тому що їх вивернуло вибуховою хвилею. Ми почали тут бігом щось робити. Чи всі живі, здорові... У дівчат отам узагалі двері так заламало, що вони через кватирку вилазили,

– ділиться Юлія.

Вона також розповіла, що одна з її сусідок опинилася під завалами, а місцеві одразу кинулися їй на допомогу. Згодом на місце події прибули рятувальники, які й надали постраждалій першу допомогу. За словами Юлії, всі діяли швидко та злагоджено.

Нагадаємо, повітряну тривогу в області оголосили о 21:12. Про рух ворожих БпЛА в напрямку Миколаєва в Повітряних силах повідомили о 22:38. Про перший вибух стало відомо о 22:40, згодом прогриміла повторна серія вибухів.