Окупанти повністю знищили великий гуманітарний склад у Миколаєві: влучання потрапило на відео
росіяни 21 липня обстріляли Миколаїв. Ракети прилетіли у великий гуманітарний склад. Його зруйнували вщент.
По місту було 7 ракетних ударів. Про це розповів глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.
Важливо Миколаїв можуть закрити, щоб провести спецоперацію з виявлення колаборантів, – Кім
Тонни гуманітарки згоріли
На складі було багато гуманітарки. Туди прилетіло 2 ракети.
Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли,
– наголосив Кім.
Інші снаряди пошкодили АЗС, автомийку та підприємство.
Крім того, глава ОВА опублікував відео з моментом влучання по складу.
Що відомо про обстріл Миколаєва
- росіяни близько 03:00 обстріляли місто ракетами С-300.
- Повідомляли, що є 1 постраждалий. Загиблих, на щастя, немає.
- Зранку рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок обстрілів.
Кім додав, що загалом по Миколаївській області завдали 58 ударів з РСЗВ. У селі Широке росіяни запустили снаряд у житловий будинок. Одна людина загинула.
Зверніть увагу! ОВА планує на декілька днів закрити Миколаїв для в'їзду та виїзду. Місцевих жителів про це попередять. Такі дії потрібні для "вилову" колаборантів.
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