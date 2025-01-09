Росія атакувала Миколаїв ударним БпЛА: є постраждалий
9 січня російська армія завдала удару по Миколаєву. У місті зафіксовані пошкодження. Також відомо, що одна людина отримала травми.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення міського голови Олександра Сєнкевича.
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Окупанти завдали удару по Миколаєву
Під час повітряної тривоги жителі чули вибухи. Як повідомив очільник Миколаєва, вдень 9 січня російські війська атакували дроном Корабельний район міста.
Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалий. Також пошкоджено будівлі в житловому секторі.
Росіяни минулої доби атакували Миколаївську область
Як повідомляють в Миколаївській обласній військовій адміністрації, в ніч на 9 січня намагалися вдарити по Миколаївщині БпЛА типу "Шахед". Ворожа ціль була знищена силами ППО.
Також за добу російська армія здійснила артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджено два будинки, три господарські будівлі та лінію електропередач. Загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.
Інші обстріли 9 січня
- У четвер, 9 січня, окупанти намагалися обстріляти Кривий Ріг. ППО збила всі три крилаті ракети "Іскандер-К", які ворог запустив у напрямку міста.
- Вранці росіяни скинули три КАБи на Херсон. У місті виникли пожежі. Одна бомба влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. Також є влучання в підприємство і дитсадок. Травми різного ступеня тяжкості отримали 8 людей.