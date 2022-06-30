Намагаються нас залякувати, – Кім розкрив деталі удару по житловому будинку в Миколаєві

Російські окупанти безглуздо використовують ракети для ударів по цивільних об'єктах. Так вони хочуть залякати місцевих жителів та зламати їх морально.

Про це 24 каналу заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, станом на ранок кількість жертв від прильоту ракети у житловий будинок 29 червня зросла до 6. Також відомо про 6 поранених. Але завали ще розбирають, тому постраждалих може бути більше.

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Стільки ракет росіяни ще не запускали по Миколаєву

Російські загарбники серйозно наростили ракетні обстріли Миколаєва. 29 червня по місту запустили аж 10 ракет, дві з яких збили сили ППО. Позаминулої доби – 11 ракет, але три вдалося знешкодити в повітрі. Таку кількість за раз окупанти ще не запускали конкретно по Миколаєву.

Кім наголошує, що у такий спосіб росіяни намагаються боротися з сильним моральним духом українців. Хоч російська пропаганда розповідає чергову маячню про знищений штаб оперативного командування "Південь".

Якщо Путін каже, що вони не б'ють по полях та цивільних об'єктах, то вони точно туди б'ють. Вчора пропаганда розповідала, що на заводі "Океан" поцілили в штаб "Півдня". Там щось про 2 генералів і 20 офіцерів. Я виставив фотографію, що вони влучили просто в асфальт біля однієї з доріг, – розповів Віталій Кім.

За його словами, росіяни завжди стріляють абикуди, а потім приписують собі якісь перемоги або скидають з себе відповідальність за трагічні наслідки. Окупантам потрібно "годувати" людей чимось по телевізору, тому вони й придумують різні абсурдні пояснення.

Нагадаємо, 29 червня російські загарбники підступно поцілили у житловий будинок в Миколаєві. Рятувальники продовжують розбирати завали. Крім того, ракети потрапили у базу відпочинку та гаражний кооператив.

Кім розповів, що упродовж останніх трьох тижнів російські окупанти щонайменше раз на добу гатили по Миколаєву з далекобійної артилерії та РСЗВ. Останніми днями вони запускають ракети. На щастя, сьогодні зранку ніяких прильотів не було.

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