Розбиті вікна та дахи: як виглядає Миколаїв після нічного обстрілу

Вночі 10 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Внаслідок цього пошкоджено багато будівель.

Наразі фахівці адміністрації району оглядають усі пошкоджені будівлі. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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Яка ситуація у Миколаєві після нічних "прильотів"

За словами голови міста, уже кількість пошкоджених будівель збільшилась.

Оновлену інформацію про наслідки нічних обстрілів повідомлю вам увечері,

– зазначив Сєнкевич.



Як виглядає Миколаїв після обстрілів / фото Олександр Сєнкевич



У місті пошкоджено багато будівель / фото Олександр Сєнкевич



окупанти продовжують руйнувати будинки цивільних / фото Олександр Сєнкевич

До речі, внаслідок нічної атаки у Миколаєві поранення зазнала дитина. Мовиться про 13-річну дівчинку. Вибухи у місті пролунали орієнтовно о 01:45.



Внаслідок обстрілу є поранені / фото Олександр Сєнкевич



У багатьох будинках вибило вікна / фото Олександр Сєнкевич



Також постраждали автомобілі / фото Олександр Сєнкевич

Обстріл Миколаєва: останні новини

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни обстріляли вночі Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією, трьох людей поранено.

Пошкоджено 8 приватних будинків. У семи з них побиті вікна, двері, дах та фасад. Ще в одному спалахнула пожежа. Вогонь знищив дах, перекриття та утеплювач будівлі. Пожежники загасили займання.

Ще 4 житлові будинки через обстріли залишились без електроенергії. Пошкоджень від влучань боєприпасів чи уламків там немає.

Крім того, на одному з підприємств від обстрілів постраждали склади та автобаза.

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