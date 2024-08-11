Окупанти вдарили по Очакову на Миколаївщині: на території одного з будинків виникла пожежа

Під ворожим артилерійським обстрілом опинився Очаків Миколаївської області. Відомо, що через атаку є пошкодження, щонайменше 4 людини постраждали.

Це сталося напередодні, 10 серпня. Деталі російського обстрілу у соцмережах розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Росія обстріляла Очаків

Удень, 10 серпня, о 14:30, під ворожим артилерійським обстрілом перебувало місто Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено сім приватних будинків та лінія електропередач,

– розповів Кім.

За його словами, на території одного із будинків виникла пожежа. Також відбулося займання двох господарчих споруд та сухої трави. Однак пожежники змогли оперативно ліквідувати всі пожежі на місцях.

За уточненим даними травмовано чотирьох людей. Двох жінок 70 та 73 років та двох чоловіків – 44 та 69 років. Станом на ранок стан трьох постраждалих задовільний. Жінка 70 років госпіталізована в Миколаїв, наразі її стан оцінюють як важкий.

оперативні деталі атаки агресора – в нашому телеграмі

Нагадаємо, що у ніч на 6 серпня Миколаївську область атакували російські дрони. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло три пожежі на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями.

Тоді в Очаківській громаді було пошкоджено три приватних домоволодіння, а у Коблівській громаді уламки впали за межами території бази відпочинку, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджено вікна підсобного приміщення та будівлі бази відпочинку.