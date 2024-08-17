Знищена багатоповерхівка, аптека, кінотеатр та 2 магазини, – ОВА про обстріл Мирнограда

Окупанти скинули авіабомбу на Мирноград у Донецькій області. У Донецькій ОВА розкрили поточну інформацію стосовно сьогоднішньої атаки.

На жаль, відомо про жертв і поранених. Однак правоохоронці все ще встановлюють точну кількість постраждалих внаслідок обстрілу Мирнограда.

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Наслідки удару по Мирнограду

1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілу Мирнограда – такі дані станом на 20:00. Росіяни знищили недобудовану 9-поверхівку, пошкодили 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці,

– розповів Вадим Філашкін.

За його словами, на місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. "Бережіть себе, евакуюйтесь", – додав він.

У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 17 серпня 2024 року ЗС Росії скинули авіабомбу на місто Мирноград. Попередньо, по населеному пункту ворог завдав удару за допомогою "ФАБ-500" з УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоповерховому будинку", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки посеред вулиці, за уточненими даними, загинув 78-річний містянин. Тілесні ушкодження дістали четверо цивільних – двоє жінок 40 та 56 років, а також двоє 37 та 69-річних чоловіків. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення, рвані й різані рани.

Відомо, що будинок повністю знищено. Від багатоповерхівки майже нічого не залишилося. На щастя, багатоповерхівка, в яку поцілили, була недобудованою – люди в ній не проживали. Однак поруч є житлові будинки.