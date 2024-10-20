Росіяни атакували Харківщину: з-під завалів витягли тіла подружжя

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Так, росіяни здійснили черговий обстріл Ізюмського району.

Про це пише Харківська ОВА. Відповідні служби продовжують працювати на місці подій.

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Окупанти обстріляли Ізюмский район

Близько 15:15 російські окупанти здійснили черговий обстріл Ізюмського району Харківської області. Під вогонь потрапило село Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади.

Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка.

За оновленими даними, у селі Новоплатонівка Борівської громади у результаті обстрілу під завалами пошкодженого будинку рятувальники виявили ще тіло 72-річної жінки.

Окупанти обстріляли Ізюмский район / Харківська ОВА

Нагадаємо, що російська армія використала для одного з останніх обстрілів України ракету Х-69 з новою бойовою частиною. Цю повітряну ціль вдалося збити нашій протиповітряній обороні.