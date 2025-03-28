Пошкоджено газовидобувні потужності: Росія знову обстріляла об'єкти "Нафтогазу"

Російські окупанти вкотре обстріляли об'єкти Групи "Нафтогаз". Внаслідок ворожих дій країни-агресорки пошкоджено газовидобувні потужності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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Ворог обстріляв об'єкти "Нафтогазу"

Російські окупанти в ніч проти 28 березня знову атакували об'єкти "Нафтогазу".

Ворог обстріляв об'єкти Групи "Нафтогаз". Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру Групи від початку повномасштабної війни та восьма з початку цього року,

– повідомили в компанії.

Там наголосили, що, на щастя, постраждалих немає. Однак пошкоджено газовидобувні потужності.

За словами очільника Групи "Нафтогаз" Романа Чумака, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень.

Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання,

– зазначив він.

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Нагадаємо, що цієї ночі загарбники вкотре запускали ударні БпЛА по Україні. Сили ППО вночі збили 89 безпілотників, ще 51 дрон-імітатор – локаційно втрачений. Загалом Росія запустила 163 дрони.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.