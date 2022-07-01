Відповідь росіян за "жест доброї волі", – Ступак припустив, як довго будуть обстріли цивільних

Росіяни не можуть отримати на полі бою хоча б якісь перемоги. Тому вони відкрито перейшли до терору мирного населення через ракетні обстріли.

Про це 24 каналу заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він наголосив, що в окупантів взагалі немає військових досягнень у війні проти України. Саме тому росіяни буквально почали тероризувати людей ракетними обстрілами.

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Обстріл на Одещині – відповідь за "жест доброї волі"

Ступак переконаний, що нічний обстріл на Одещині – відповідь за військову невдачу на острові Зміїному, з якого ЗСУ "викурили" окупантів. До того ж таке рішення точно ухвалювало вище політичне керівництво Росії, а не військове.

Впевнений, що за цим актом стоїть вище політичне керівництво. Не військове, а політичне. Оскільки такі дії координує та дозволяє винятково політичне керівництво, – зазначив Іван Ступак.

Він наголошує, що фаза відкритого терору, скоріш за все, триватиме довго. Ніхто не знає достеменно, скільки в Росії залишилося ракет. Поки вони будуть – доти будуть підступні та цинічні удари по житловій інфраструктурі.

Вони будуть використовувати їх і надалі. На жаль, невідомо, скільки насправді в них є тих ракет, – додав Іван Ступак.

Ступак нагадав, що окупанти вже почали використовувати старі радянські ракети. У них заявлена дальність – 600 кілометрів. Але на практиці більш-менш точне попадання в ціль може бути на відстані до 200 кілометрів. У такому випадку ще й знижується кількість відмов двигунів та інших систем.

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