Росіяни б’ють кілька разів в ті самі місця на Одещині: Братчук пояснив мету

В ніч на 31 березня Росія атакувала Одещину "Шахедами". Зараз вони дещо змінили свою тактику.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук, зауваживши, що інтенсивність обстрілів Одеси не стає меншою. В регіоні регулярно звучить сигнал повітряної тривоги.

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Які наслідки нічної атаки 31 березня

Як наголосив Братчук, вночі 31 березня в небі над Одещиною збили 8 "Шахедів". На жаль, уламки одного з безпілотників таки влучили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там сталася пожежа – і понад 170 тисяч абонентів опинилися вночі без електроенергії.

Вже упродовж дня вдалося відновити постачання. Це наслідок успішних ремонтних робіт. Хоча довелося також знизити напругу в мережі.

Не вийшли сьогодні тролейбуси та трамваї на маршрути. Я думаю, що, можливо, завтра вони будуть десь на 50%. Це роблять, щоб насамперед люди та критична інфраструктура мали доступ до електроенергії,

– сказав Братчук.

Крім того, Одеса постійно перебуває під загрозою атак ракетами. Буквально недавно окупанти запустили Х-59 по центру міста. Тоді вдалося збити ракету, хоча четверо людей зазнали поранень через уламки.

Об'єкти енергетичної інфраструктури – це номер один в порядку денному ворога. Вони зараз не стільки масовано, скільки завдають точкові удари. При цьому б'ють саме по тих локаціях, де атакували раніше,

– зауважив Братчук.

Атака по Україні 31 березня: коротко